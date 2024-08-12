Вредный овощ: названа главная опасность кабачков с огорода

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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На что должны обратить внимание дачники?

Кабачки опасны для организма в том случае, если почва, в которой они росли, удобряли химией. Об этом сообщил доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета Сергей Шкитин в беседе с изданием Газета.ру.

«По химическому составу молодой и старый кабачок ничем не отличается. Его польза будет зависеть от почвы, на которой он рос. Если почву удобряли химическими удобрениями, овощи только навредят организму», — подчеркнул эксперт.

Для удобрения почвы следует выбирать более натуральные средства. Например, навозы, перегнои и компосты. С таких грядок любые овощные культуры вырастут безопасными для здоровья.

Кабачки и баклажаны могут навредить организму, если их обжаривать с большим количеством масла. Данные овощи хорошо его впитывают. И получится, что с небольшой долей клетчатки, человек съест много жира.

Вместо жарки Шкитин порекомендовал воспользоваться тушением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что для детоксикации организма или от избавления токсических веществ необходимо употреблять определенные продукты.