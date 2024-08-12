В России резко упали цены на готовое жилье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тенденция заметна в десятке крупных городов.

В России снизились цены на готовое жилье. Тенденция заметна в десятке крупных городов. В лидерах списка — Санкт-Петербург и Волгоград. Там средняя стоимость квадратного метра упала больше, чем на 3%.

Похожая, хоть и более сдержанная динамика, в Краснодаре, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и других городах. В целом же по стране снижение за последний месяц составило 0,7%. А вот в столице наоборот: вторичка даже подорожала, но незначительно — менее половины процента.

Эксперты отмечают, что на рынке готового жилья усилилась борьба за покупателя. А потому продавцы готовы не только снижать цены, и еще делать скидку в среднем до 6%. Не последнюю роль в этом сыграло повышение ключевой ставки и жесткие условия по ипотеке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет.