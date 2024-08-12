Вытесняем врага: что происходит в приграничных районах Курской области

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За время боевых действий противник потерял почти полторы тысячи боевиков.

Наши военные методично выдавливают из приграничных районов Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли здесь больше 200 боевиков и полусотни единиц техники. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно, как барражирующих боеприпас «Ланцет». Среди уничтоженной им техники — пикапы с реактивными системами кустарного производства. С их помощью боевики вели огонь по мирным населенным пунктам.

Также в оборонном ведомстве сообщили о ликвидации за ночь 18 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Пять из них были сбиты над Белгородской, два над Воронежской областями. Но больше всего, 11 дронов, над Курской областью. Вся последняя информация о ходе боев — в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

«Вот так наши танковые подразделения выдвигаются на боевое задание по уничтожению живой силы и техники противника. По данным разведки, в направлении границы Курской области были замечены группы ВСУ», — сообщил корреспондент.

Сейчас главная задача — не дать боевикам закрепиться и перегруппироваться. Националисты рассчитывают на затяжные бои и подтягивают резервы, а наши войска блокируют снабжение на подходе, вытесняя боевиков к границе.

Нашим танкистам, в отличие от ВСУ, известен здесь каждый овраг и лесопосадка — это позволяет бойцам наносить внезапные удары, там где противник их не ждет. Бойцы действуют быстро и скрытно, работая прямой наводкой.

«А вот одна из полевых придумок танкистов. На первый взгляд кажется, что это противотанковая мина, установленная на броне. На самом деле это дымовой заряд. В случае необходимости он срабатывает, обеспечивая танку дымовую завесу», — уточнил Тимашев.

За время боевых действий на границе Курской области противник потерял почти полторы тысячи боевиков. 29 танков, 116 боевых машин, девять БМП, три самоходки и 23 бронетранспортера. Каждый день список потерь ВСУ пополняется.

А на этих кадрах украинский танк Т-80 ведет огонь по нашим позициям. Боевики успели сделать несколько выстрелов и попытались уйти, но поздно. Авиаразведка уже навела барражирующий снаряд.

Эта колонна ВСУ с натовской техникой и вооружением должна была подвезти боеприпасы боевикам, но теперь все это — трофеи наших бойцов.

Продвижение боевиков остановлено, сейчас идет зачистка южных районов области. ВСУ делятся на мелкие группы и пытаются затеряться в населенных пунктах и лесах.

Попытка прорваться к Курской АЭС провалилась. На что сейчас рассчитывают боевики неизвестно. Без боеприпасов и снабжения националистам осталось не долго и вариантов всего два — либо сдаться, либо быть уничтоженными.