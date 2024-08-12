Объединить все долги в один: когда невыгодно рефинансировать кредит

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Эксперт назвала три минуса такого способа.

Рефинансирование кредитов невыгодно для заемщика, если тот решается на эту процедуру после двух лет выплаты долгов. Ведь большая часть процентов к тому времени уже выплачена банку. Об этом рассказала кандидат экономических наук Мери Валишвили в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт отметила, что вторая причина, по которой не следует брать новый кредит для оплаты всех старых, если разница по процентной ставке между ними менее 2%. Она объяснила это тем, что услуга может быть связана с дополнительны платежами — комиссией за открытие нового счета, оценки имущества при ипотечном кредитовании.

Отсюда следует и третья причина, которую отметила финансист. По ее мнению, ставки по кредитам будут только увеличиваться, а в таком случае и рефинансирование является менее выгодным.

Однако рефинансирование не отменяет обязательства заемщика. Валишвили отметила, что банк может списать долг, только если человек был признан банкротом или у него нет имущества, чтобы возместить сумму.

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