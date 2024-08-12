Жителей белгородского Краснояружского района эвакуируют из-за активности ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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Об обстановке в регионе рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Жителей Краснояружского района Белгородской области начали эвакуировать из-за активности Вооруженных сил Украины на границе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безлопастные места», — сказал губернатор Белгородской области в видеообращении.

Он также отметил, что процесс согласования вывоза жителей в данный момент идет прямо на местах эвакуации. Кроме того, уже направлен необходимый транспорт. Глава региона также уверен, что все «пройдет организованно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей белгородской Колотиловки призвали покинуть село из-за обстрелов ВСУ.