Силы ПВО уничтожили за ночь 18 беспилотников над тремя регионами РФ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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О пресечении атаки киевского режима сообщили в Минобороны страны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 18 беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Так, 11 вражеских дронов было уничтожено над Курской, пять над Белгородской и еще два над Воронежской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ предупредили о жестком ответе на удары ВСУ.