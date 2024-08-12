Все по ГОСТу: каким будет национальный стандарт для блогеров

Фото: www.globallookpress.com / Eunika Sopotnicka

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С нововведениями, уверены специалисты, получится уменьшить опасный контент в Сети.

Специальный ГОСТ для блогеров, о начале разработки которого стало известно накануне, должен исключить опасный контент и вывести инфобизнес из тени. Об этом KP.RU рассказала сопредседатель рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса Яна Лантратова.

Как отметила собеседница издания, изначально блогинг представлял из себя поле для общения, а также возможность делиться с подписчиками новостями, творчеством и мыслями. Однако спустя время данная сфера превратилась в бизнес и большую отрасль экономики.

«Авторы курсов и тренингов зарабатывают десятки миллиардов рублей. Как и в любом динамично развивающемся секторе экономики, в блогосфере возникли свои мошенники. <…> Недобросовестные инфобизнесмены включают в курсы фейки, непроверенную, даже опасную для здоровья информацию», — подчеркнула Лантратова.

Разработанный стандарт станет своеобразной разделяющей «меткой», выстраивающей отношения между государством и блогерским сообществом. Причем не только для необходимого контроля, но и для «реализации программ господдержки тех авторов, которые создают полезный образовательный или информационный контент», поделилась сопредседатель.

Управляющий центром сертификации товаров и услуг Юрий Попов в беседе с KP.RU подчеркнул, что блогерский нацстандарт, вероятнее всего, будет добровольным.

«Получить сертификат о том, что делаешь что-то по ГОСТу — платная услуга. Сложно оценить, сколько она может стоить для блогеров. Могу прикинуть, что 15-30 тысяч рублей», — рассказал эксперт.

По его словам, специалист должен будет оценить контент блога, а после выдать заключение, соответствует ли он национальному стандарту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума ввела запрет на треш-стримы в России.