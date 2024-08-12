В Петербурге недобросовестные провайдеры незаконно монтируют кабели на опорах ЛЭП

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Переверзев; 5-tv.ru

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Это не только опасно для жизни, но и может привести к отключениям света.

Энергетики Петербурга борются с недобросовестными провайдерами. Они незаконно монтируют на опорах линий электропередачи кабели, по которым идет интернет-сигнал. Такое вмешательство может привести к авариям, из-за чего тысячи горожан рискуют остаться без света. Как борются с нарушителями — увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

На опорах ЛЭП — тысячи километров незаконных кабелей оптоволокна. Их самовольно смонтировали недобросовестные интернет-провайдеры, которые не хотят заключать договоры с ресурсоснабжающей компанией. Для энергетиков — это острая проблема.

«За период 2023 года и текущий момент 24-го года выявлено незаконных размещений волоконных линий связи на инфраструктуре „Ленэнерго“ на сорока с половиной тысячах опорах», — отметил Антон Крупин, начальник отдела по развитию дополнительных услуг «Россети Ленэнерго».

В попытках сэкономить недобросовестные провайдеры идут на нарушение закона. Это создает реальную угрозу работе энергообъектов и может привести к авариям.

«При монтаже неизвестными лицами есть риск возникновения технологического нарушения, так как они могут близко к проводам приблизиться», — предупреждает Андрей Рыбак, старший мастер участка филиала «Россети Ленэнерго».

Обнаружив несанкционированное оборудование, специалисты «Россетей Ленэнерго» сразу же выезжают на место.

Часто незаконным монтажом интернет-инфраструктуры занимаются люди, не имеющие соответствующей квалификации. По статистике каждая вторая электротравма при незаконных подвесах заканчивается летальным исходом. Но нарушители, похоже, совершенно не задумываются о смертельном риске.

Работы на опорах ЛЭП под напряжением в шесть тысяч вольт — в случае нарушения техники безопасности — не оставят никаких шансов выжить. В случае аварии пострадают и добросовестные потребители.

«Это может отразиться на потребителях. Они останутся без света. Линии отключатся», — предостерегает Андрей Рыбак.

Энергетики открыты для сотрудничества с каждым провайдером. У компании «Россети Ленэнерго» действуют договоры с 77 компаниями. Прокладка оптоволоконных линий связи — это действительно самый быстрый, надежный и дешевый способ строительства интернет-инфраструктуры. Но делать это нужно законно и с соблюдением норм. А они прописаны в постановлении правительства.

«Там прописано конкретно, что должен сделать каждый оператор, когда он собирается воспользоваться инфраструктурой, в частности, „Ленэнерго“. При этом, со стороны сетевой компании оформляются необходимые документы, проверяется документация, разработанная оператором, выпускаются допуска-наряды, и эта работа контролируется», — напоминает Антон Крупин.

И тогда никаких проблем — ни у ресурсоснабжающей компании, ни у провайдеров, ни у потребителей — никогда не возникнет.



