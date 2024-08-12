Служба в небе: в России отмечается День военно-воздушных сил

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отправной точкой в истории боевой авиации считается 12 августа 1912 года.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, жизнь которых неразрывно связана с небом и служением Отечеству. 12 августа — День Военно-воздушных сил России.

История боевой авиации насчитывает больше 100 лет. За эти годы военные летчики участвовали во множестве конфликтов, в том числе в Сирии и на Украине. О ежедневных подвигах воздушных асов — рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Истребители, штурмовики, ударные вертолеты — взлеты один за другим. За штурвалом — закаленные в боях командиры и вчерашние курсанты: в небе нет званий и должностей. А на земле не бывает выходных и праздников.

Разведывательный Ка-52 взлетает со сверхсекретного военного аэродрома. Он сверхсовременный, как по надежности, так и по вооружению — может выполнять задачи при любой погоде, в любых условиях громя противника на его позициях.

За штурвалом «Аллигатора» — командир вертолетного звена «Самара». Почти тысяча боевых вылетов, подтвержденных целей — не меньше. Не просто профессионал, ас воздушной ударной авиации. Сейчас его группа работает в небе под Часовым Яром, помогает нашей пехоте сражаться на земле.

Знакомимся с летчиком сразу после приземления. Руки еще горячие. Адреналин зашкаливает. Хотя если сложить боевой опыт — получается раз двадцать обогнул по экватору весь земной шар.

«Вертолетом я научился управлять раньше, чем получил права на управление автомобилем», — признается командир звена с позывным «Самара»,

Впервые летчик еще будучи курсантом поднялся в небо восемь лет назад. «Самара» родился в семье военного. В старших классах — выбирал между авиацией и флотом.

«Связать свою жизнь с ВС хотелось еще с давнего детства после просмотра фильмов „Спецназа“, „9 роты“. Выбор был сделан в пользу авиации», — добавляет «Самара».

Его выбор тоже был предопределен, хотя до 17 лет летчик с позывным «Самбист» профессионально занимался единоборствами. Семь гарнизонов, вертолетные полки, детство в авигородках под шум турбин. Отец — тоже действующий военный летчик. Как и сын, в постоянных командировках на самых горячих направлениях СВО.

«Поддерживает все время, говорит, не спешить, не волноваться. Говорит, если на боевом курсе — крутить головой на 360», — вспоминает наставления отца командир вертолета с позывным «Самбист».

Отец прошел обе чеченские войны, сын рисковал не меньше: участвовал в контртеррористической операции в Каспийске, высаживал десант в Гостомеле. За это награжден медалью Нестерова.

«Самбист» на связи с отцом каждый день. Командир авиазвена с позывным «Восток» — после приземления тоже первым делом звонит беременной жене. Это уже шестая его командировка, но семья все никак не может привыкнуть к опасной работе летчика.

«Конечно, беспокоится, говорю — больше витаминов кушай, все хорошо», — рассказывает командир звена с позывным «Восток».

Штурмовики базируются рядом с ударными вертолетами. Вот и сейчас ему пора в небо. Волнения уже нет

«Если честно, смотреть на часы, то пульс уже не меняется при выполнении стрельбы и маневрирования», — смеется «Восток».

СУ-25 — король атакующей авиации, летающий танк. По времени вылетов «грачей» можно сверять часы. Взлеты секунда в секунду: один ведущий, второй ведомый. Пара обязательна, второй обеспечивает прикрытие.

Колоссальные перегрузки, сверхсекретная тактика, рискованные заходы на цель: когда мишень прямо перед тобой — главное не дрогнуть.

Профессионал должен уметь все. Военные летчики помогают пехоте, борются с террористами, доставляют гуманитарные грузы. Но судьба и призвание без долгого обучения профессии ничего не стоят.

Рустам Ахмедов уже на четвертом курсе Краснодарского авиационного училища. До выпуска — всего год. Знаний хватает, теперь самое трудное – небесная практика.

«Небо и полеты — это очень интересно, это очень захватывающе. Каждый из нас понял, что нашел свой путь, свою дорогу», — говорит курсант.

Всегда на высоте, неуловимые как ветер — военные летчики и в эти минуты на особо опасных миссиях. Говорят, когда видишь в небе летящий самолет, нужно загадывать желание, и оно обязательно сбудется.