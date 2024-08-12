Назвала подписчиц курицами: Бородина ответила на критику ее романа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Еще недавно телеведущая считала, что надо скрывать личную жизнь. А теперь выставляет ее напоказ.

Телеведущая Ксения Бородина, которая в начале августа рассекретила свой новый роман, ответила поклонникам, критикующим ее за выбор и демонстрацию отношений. В социальной сети она опубликовала картинку, на которой сравнила себя с лебедем, а всех осуждающих ее — с курицами.

Ответить всем недовольным она решила после того, как увидела, сколько критики полилось в ее адрес и в адрес нового избранника.

Его зовут Николай Сердюков. Их отношения закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу знаменитость не показывала лица мужчины, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность загадочного незнакомца.

Как выяснилось потом, мужчина зарабатывает в 30 раз меньше телеведущей, собственной недвижимости у него нет. Тут же Бородиной стали предъявлять, мол, диплом психолога она получила, но так и не научилась разбираться в мужчинах.

«Чем ты наполнен, то тебя и окружает, сразу входит в твое поле и заполняет все вокруг. А если кому-то из вас неприятно это наблюдать, значит, вы наполнены сейчас или по жизни чем-то другим», — заявила Бородина в социальной сети.

А после добавила картинку.

«Лебедь никогда не нравилась курицам. Ужасно длинная шея и даже кудахтать не умеет», — заявила Бородина.

Бородина уверена — новый ухажер не обманывает ее, не пользуется ей, а испытывает искренние чувства, как и она к нему.

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