«Сердцебиение сильнейшее»: Крид заявил о проблемах со здоровьем

Егор Крид рассказал о том, что у него случилась паническая атака на массаже

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артисту стало нехорошо во время сеанса массажа.

Певец Егор Крид перенес паническую атаку во время сеанса массажа. Об этом он рассказал во время прямого эфира на Twitch.

Не секрет, что артист давно мучается от этого недуга. Панические атаки заключаются в резком учащении сердцебиения, нехватки воздуха и навязчивой идеи, что сейчас что-то случится, например, смерть. Крид имеет не типичную форму заболевания. У него только повышается пульс.

«Пульс, сердцебиение сильнейшее, а при этом мне вроде бы нормально. То есть я не чувствую себя плохо, я не чувствую себя как-то потерянно. У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс», — рассказал Крид.

Все случилось после того, как артист отработал три дня в помещении и решил расслабиться с помощью массажа. Прямо во время процедуры ему и стало плохо. Сеанс пришлось отменить. Егор просидел в кабинете, извинился и ушел. К счастью, помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Егор Крид так и не смог осуществить свою главную мечту.