Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; Telegram / Транспортная полиция СЗФО / mvdszfo; 5-tv.ru

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Оба судна получили значительные повреждения корпуса.

Два теплохода столкнулись на Неве в Петербурге. Об этом сообщили в транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

Уточняется, что ЧП произошло в районе Свердловской набережной около половины четвертого утра. Выяснилось, что один из теплоходов при неудачном маневрировании столкнулся со вторым.

Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов не произошло. При этом оба судна получили значительные повреждения корпуса.

Медицинское освидетельствование не выявило у капитанов теплоходов алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту происшествия.

Аналогичное ЧП произошло в Северной столице в конце мая. Тогда Неву не смогли поделить теплоходы «Адель» и «Пурга», один из которых в результате врезался в опору Благовещенского моста. По заключению экспертов, к столкновению привели несогласованные действия экипажей обоих теплоходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге рулевой катера не справился с управлением и врезался в крейсер «Аврора».