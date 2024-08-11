«Хотел жить»: военкор Поддубный впервые дал комментарий после подрыва

Фото: Галеев Анвар / ТАСС

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Журналист пострадал при исполнении своих обязанностей, освещая обстановку в Курской области во время ударов киевского режима.

Первое интервью после подрыва в Курской области дал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. В разговоре с телеведущим Евгением Поповым журналист раскрыл страшные подробности атаки украинского дрона.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить. Помню, что волновался за своих ребят. А больше пока без подробностей», — рассказал из больничной палаты Поддубный.

Телеведущий Евгений Попов также рассказал, что военный корреспондент уже идет на поправку.

Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа. Он прибыл в город Суджа Курской области, чтобы освещать последствия обстрелов мирных территорий со стороны киевского режима, однако пострадал сам. Его автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Склифе рассказали о состоянии военкора Поддубного. По словам директора учреждения, его состояние остается тяжелым, но стабильным.