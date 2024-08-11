Попавшая в жилой дом ракета в Курске идентифицирована как «Точка-У»

Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official

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Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ.

Ракета, попавшая в жилой дом в Курске, идентифицирована как «Точка-У». Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса „Точка-У“. Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ», — отметил собеседник агентства.

В ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску. Большая часть была поражена ПВО РФ, но одна попала в многоквартирный жилой дом. По последним данным, пострадали 15 человек.

До этого, 6 августа, ВСУ атаковали российские позиции на границах Курской области. В регионе введен режим ЧС федерального характера, Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело.

Людей эвакуируют из опасных районов, всем пострадавшим указом президента Владимира Путина назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей. Проводится контртеррористическая операция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ.