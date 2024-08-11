«Не очень прилично»: Охлобыстин об уехавших из России артистах

Охлобыстин: артисты не имеют права уходить с поста, их дело развлекать и утешать

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Звезда «Интернов» считает, что его бросившие страну коллеги поступили подло.

Уехавшие из России артисты покинули «свой боевой пост» в минуту опасности. Так о сбежавших коллегах высказался актер Иван Охлобыстин в общении с журналистами.

«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и в общем культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой», — заявил Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте.

По мнению Охлобыстина, решение о переезде в другую страну — это частный выбор каждого человека, и если речь не идет об откровенном предательстве, то оценивать такие поступки нет смысла.

Сам артист, по его словам, чувствует себя на родине «в своей тарелке» и, выезжая на новые российские территории, ощущает, что он там по-настоящему нужен.

Ранее Охлобыстин, говоря о сбежавших из России коллегах, отмечал, что настоящие артисты не могут существовать вне культуры своей страны. Некоторых из них он назвал «молью на старой хозяйской шубе».

Также звезда «Интернов» подчеркнул, что незаменимых артистов нет, и сбежавшие только лишь освободили пространство для новых талантливых актеров и музыкантов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Охлобыстин отреагировал на введенные против него санкции ЕС.