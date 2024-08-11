Байден допустил перерастание конфликта на Ближнем Востоке в региональную войну

Фото: Reuters / Abed Sabah

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Президент США также считает «все еще возможным» прекращение огня в секторе Газа до окончания его полномочий.

Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в региональную войну, однако прекращение огня также возможно. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью CBS.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным прекращение огня в Газе до его ухода с поста в январе 2025 года, Байден сказал, что это «все еще возможно».

По словам американского лидера, подготовленный им план по прекращению огня, который одобрили G7 и Совбез ООН, «все еще жизнеспособен», и вся его команда работает над тем, чтобы не допустить перерастания конфликта в региональную войну.

«Но это (война — Прим. ред.) легко может произойти», — отметил Байден.

В конце мая президент США озвучил условия соглашения об урегулировании в Газе, которое предполагает прекращение огня и освобождение израильских заложников в обмен на амнистию палестинских заключенных.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает план Байдена, а препятствует ему палестинское движение ХАМАС. Поэтому Израиль продолжит военное действия в Газе, так как это, по словам Нетаньяху, приближает заключение соглашения об освобождении заложников.

На днях первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, поставка американцами вооружения Израилю — ключевой фактор в эскалации конфликта с Палестиной, и в Тель-Авиве ощущают поддержку Белого дома, несмотря на то, что официально звучат призывы к снижению напряженности.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль и Иран получили очередные предупреждения, и подобные инициативы по Газе Вашингтон озвучивает не впервые, включая так называемый мирный план Байдена.

Однако, по словам Полянского, это просто кусок бумаги. Политик пояснил, что «США лучше всех могут заставить Израиль прекратить боевые действия, но они не готовы». Это косвенно подтверждают заявления самого Пентагона, что США планируют усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке, включая переброску ракетных крейсеров и эсминцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Ближнего Востока договорились начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Они состоятся уже на следующей неделе. В них примет участие делегация от Израиля. Это подтвердили в офисе премьера Нетаньяху.