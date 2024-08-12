Опять накапало: как сэкономить на оплате воды
Установленные счетчики могут помочь сэкономить на оплате воды
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Даже поломанный кран влияет на итоговую сумму в квитанции.
Переплата за воду иногда становится настоящим ударом по бюджету. Как не допустить подобных пересчетов, рассказали в Telegram-канале проекта Объясняем.рф, запущенном правительством России.
Во-первых, эксперты советуют установить счетчики на воду, если их все еще нет. Иначе оплату рассчитывают по среднему нормативу, который может быть выше количества действительно использованной воды.
Во-вторых, «накапать» лишнее может и поломанный кран. Эксперты советуют своевременно заботиться о том, чтобы сантехника была в исправном состоянии.
В-третьих, для более эффективного использования воды можно установить специальные приспособления. Так, например, аэраторы усилят напор даже при слабой подаче. А благодаря рычажным смесителям будет расходоваться вдвое меньше воды.
Также эксперты посоветовали использовать холодную воду вместо горячей при возможности. Например, во время умывания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оплата услуг ЖКХ в России станет более справедливой.