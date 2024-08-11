«Спал в танке с автоматом»: Лев Лещенко рассказал о службе в Советской Армии

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Армейские годы артиста пришлись на самый разгар Карибского кризиса.

Легендарный советский и российский певец Лев Лещенко в юности служил в танковом подразделении, которое дислоцировалось в Германии, и вместе с товарищами по оружию готовился к ядерной войне с американцами. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

«Я был простым заряжающим. Это была низшая ступенька в нашей иерархии. Я таскал 33-килограммовые снаряды, забивал их в жерло танковой пушки», — поделился воспоминаниями певец.

Годы военной службы Лещенко пришлись на самый разгар Карибского кризиса — пика противостояния СССР и США, когда мир оказался на пороге ядерной войны. По словам, народного артиста РСФСР, он ночевал прямо в танке с автоматом, чтобы быть готовым по сигналу схватить оружие и отправиться на передовую.

«Это была передовая самая настоящая. Наши и американские танки стояли друг напротив друга. Каждую минуту мы понимали, что конфликт может перерасти в ядерную катастрофу. Страха не было. Была только безысходность и понимание того, что ты ничего не можешь изменить», — рассказал певец.

При этом Лещенко с благодарностью и теплотой вспоминает годы, прожитые при Советском Союзе, и понимает многих россиян, которые хотели бы возвращения СССР.

«Потому что тогда, действительно, очень много хорошего было. Естественно, были и какие-то не очень приятные вещи. Но в целом настроение было хорошее», — пояснил певец.

Он также опроверг расхожий стереотип о том, что Советский Союз был якобы страной тотальной несвободы и цензуры. При этом артист привел в пример группу «Машина времени», ряд участников которой сегодня утверждают, что в СССР будто бы подвергались гонениям и запретам со стороны власти и правоохранителей за свое творчество.

«Свободы было достаточно! Вот часто приводят пример с группой „Машина времени“. Им якобы не давали что-то петь. Это неправда! Я был в те годы в худсовете Росконцерта. Ну, может быть, одну песню не разрешили исполнять. И то к ней чисто художественные претензии были», — заявил Лещенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что помогает Льву Лещенко не стареть душой.