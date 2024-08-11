Два комплекса единоборств «Сокол» открыли в Сибири

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В центрах смогут бесплатно тренироваться дети от пяти до 18 лет.

Два масштабных спортивных объекта появились в городах Сибири. В красноярском Ачинске и иркутском Шелехове открыли современные комплексы единоборств «Сокол».

В центрах смогут бесплатно тренироваться дети от пяти до 18 лет. Профессиональные тренеры обучат греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, карате, боксу и кикбоксингу. Современные комплексы построены при поддержке фонда «Вольное дело».

По словам его основателя Олега Дерипаски, главной задачей было обеспечить детям комфортные условия для занятий и направить молодежь на достижение целей не только в спорте, но и в жизни.

«Вот этот зал, в целом, вся наша программа, так сказать, строительства по Сибири таких центров, она призвана, чтобы могли воспитать сильных людей, здоровых духом, телом, так сказать, которые способны самостоятельно решать проблемы, могут положиться на себя, мы положимся на них в будущем», — заявил основатель компаний РУСАЛ, «Группа ГАЗ» и фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска.

Ежедневно в каждом комплексе смогут заниматься около 400 спортсменов. Для них на площади полторы тысячи квадратных метров возвели залы для тренировок и соревнований, раздевалки, зоны отдыха и медпункт.

Ожидается, что в течение года центры «Сокол» также откроются еще в пяти городах.