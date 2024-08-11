«Хотя бы теплым одеялом»: Лолита призвала к помощи жителям Курской области

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица не смогла остаться в стороне.

Певица Лолита в своем Telegram-канале призвала неравнодушных помочь пострадавшим жителям Курской области. Знаменитость уже направила помощь со своей стороны.

«Честно говоря, я уже несколько дней сама искала, как я могу поучаствовать в судьбе людей из Курской области, хотя бы теплым одеялом, покрывалом, подгузником», — сообщила Лолита.

Нужные адреса и контакты фондов она нашла у блогера Иды Галич, которую сердечно за это поблагодарила. В своем посте Милявская указала всю нужную информацию о сборе помощи, подчеркнув, что разобраться со всем будет несложно. Помимо финансовой поддержки можно направить гуманитарную помощь.

ВСУ атаковали 6 августа российские позиции на границах Курской области. В регионе введен режим ЧС федерального характера, Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело. Людей эвакуируют из опасных районов, всем пострадавшим указом президента Владимира Путина назначена единовременная выплата десять тысяч рублей. Контртеррористическая операция продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дима Билан поддержал жителей Курской области.