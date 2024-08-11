Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Экипажи боевых вертолетов успешно отработали ракетами по разведанным целям и благополучно вернулись на площадку вылета.

Вертолеты Ми-28НМ российских ВКС уничтожили скопление живой силы, бронированной и автомобильной техники украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных военным ведомством кадрах показана работа экипажей российских вертолетов во время боевого вылета и уничтожение вражеских целей.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным местам скопления украинских сил. Все цели были успешно поражены.

После выполнения задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и благополучно вернулись на площадку вылета.

ВСУ 6 августа атаковали российские позиции на границах Курской области. В регионе введен режим ЧС федерального характера, Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело. Людей эвакуируют из опасных районов, всем пострадавшим указом президента Владимира Путина назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей. Проводится контртеррористическая операция.

Ранее 5-tv.ru показал, как российский Су-34 при помощи ФАБ-3000 поразил скопление ВСУ в Сумской области.