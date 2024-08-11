В Китае заявили об участии НАТО в планировании атаки ВСУ на Курскую область

Аsia Тimes: операция ВСУ в Курской области разрабатывалась совместно с НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Операция украинских боевиков могла бы стать одним из способов альянса противодействовать России.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область разрабатывалась совместно с НАТО. Об этом пишет китайское издание Asia Times.

«Стратегия и тактика, которые демонстрирует Украина под Курском, были разработаны совместно с НАТО. Это тестовый случай для защиты Европы в случае нападения России», — говорится в публикации.

Также отмечается, что НАТО заинтересовано в проведении операции ВСУ на территории России, поскольку «находится в плохом положении» из-за ослабленной способности обеспечивать безопасность стран-участниц.

В связи с этим планы ВСУ в Курской области могла стать одним из способов альянса противодействовать России, имеющей преимущество в наземных силах, говорится в статье.

ВСУ атаковали российские позиции на границах Курской области. В регионе введен режим ЧС федерального характера, Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело. Людей эвакуируют из опасных районов, всем пострадавшим указом президента Владимира Путина назначена единовременная выплата десять тысяч рублей. Продолжается контртеррористическая операция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после нападения на Курскую область главком ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.