«Хлынет полярный воздух»: погода на следующей неделе заставит достать москвичей куртки

Проливной дождь ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Средняя температура воздуха приблизится к сентябрьским значениям.

Следующая неделя станет самой холодной за все лето. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости.

Температура воздуха понизится до рекордных для этого периода отметок. После обеда столбики термометров достигнут 14-19 градусов со знаком плюс. Это произойдет из-за «столкновения» тыловой части североатлантического циклона с полярным воздухом.

«Хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским», — уточнил синоптик.

Также стоит ожидать сильные дожди.

«Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится, но холод начнет постепенно отступать. По ночам + 8-13, днем к середине недели до +17—22», — рассказал Тишковец.

Но не стоит расстраиваться. К концу недели все стабилизируется и температура воздуха вновь будет достигать 20-25 градусов тепла.

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