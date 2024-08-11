ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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За сутки противник потерял до 230 боевиков.

Российские силы за последние сутки пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Противостоять противнику удалось в районе населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь в Курской области.

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — рассказали в ведомстве.

Также в Минобороны РФ отметили, что за минувшие сутки противник потерял до 230 боевиков и 38 единиц техники — в том числе четыре бронетранспортера и семь бронированных машин.

Кроме того, за все время боевых действий в приграничье Курской области ВСУ потеряли до 1350 украинцев и 29 танков.

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