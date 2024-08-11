Грешная болезнь и смертельный корчий: от чего умирали в XIX веке

Врач Драпкина: в XIХ веке названия болезней придумывали, исходя из симптомов

Фото: 5-tv.ru

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И как придумывали названия недугам?

В XIX веке названия различным болезням придумывали исходя из симптомов, либо в честь людей, которые смогли определить или описать ранее неизвестный недуг. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.

В прошлые времена некоторые причины смерти медики называли по-простому: «от поротья», «от пухлятины», «от замерзутия», «от грешной болезни», «от сляглой» или «девица 39 лет — от престарелости».

Самые старые названия заболеваний придумали в народе. Они были связаны с возможными причинами или ее признаками.

Туберкулез раньше называли чахоткой, потому что больной буквально чах и угасал на глазах. Желтухой — недуг, когда кожа человека желтела.

«При „падучей“ — падал в судорожных припадках, а „глотошной“ именовался целый ряд проблем с горлом — дифтерия, скарлатина, гнойный тонзиллит и другие», — написала эксперт.

Но некоторые названия используются людьми до сих пор: молочница, рожа, чесотка, водянка и крапивница.

Иногда болезни именовали в честь мифических персонажей.

Состояние дыхательной недостаточности при ожирении называли синдромом Пиквика. Пиквик — это персонаж книги Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Он был очень полным человеком, который постоянно хотел спать.

Нередко также имя медика становилось названием для недуга. Например, болезнь Паркинсона впервые открыл Джеймс Паркинсон. А иногда были и примеры двойных: синдром Чарга — Стросса или Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера.

По словам Драпкиной, в истории было немало примеров, когда названия могли быть неудачным. В качестве примера она привела «испанку».

Массовая эпидемия нового вируса происходила не только в Испании, но из-за того, что газеты писали только о ней, в сознании людей укрепился стереотип. И данную страну считали той, где появилось одно из самых страшных заболеваний прошлого столетия.

Потом яркими примерами стали «свиной грипп» и «птичий». Из-за этого в некоторых местах массово уничтожали этих животных.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие известны уникальные истории спасения людей.