Умерла звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова

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Актрисе было 67 лет.

Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Шестакова. Актрисе было 67 лет. Об этом сообщили представители Севастопольского театра драмы имени Луначарского.

«Безгранично любимая, уважаемая, почитаемая, несравненная. Как можно все это сказать в прошедшем времени? Как мы теперь без ее героинь, в каждой из которых была растворена ее невероятная харизма, ее мудрость, ее жизнелюбие? Без ее сильных глаз, волевой осанки и всепобеждающего чувства юмора», — написано в некрологе.

Отмечается, что смерть артистки была внезапной, однако причина кончины не указана.

Звезда сериала «Сваты» окончила Днепропетровское театральное училище, с 1979 служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Больше всего зрителям запомнилось ее исполнение роли Воланда в «Мастере и Маргарите».

Также Шестакова блистала и на экранах. Она снялась в таких проектах, как: «Сваты», «Жених», «Юленька», «Давай найдем друг друга».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла олимпийская чемпионка Галина Зыбина.