Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Противник понес потери не только в живой силе, но и в военной технике.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области. Потери противника составили до 190 боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области», — отметили в ведомстве.

Также были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, реактивная система залпового огня, три гаубицы и склад боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников над регионами России.