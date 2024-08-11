«Я счастлива»: Бузова поделилась фото в объятиях мужчины
Бузова поделилась фото в объятиях мужчины
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сердце знаменитости вновь занято?
Певица Ольга Бузова не отстает от своей давней конкурентки — телеведущей Ксении Бородиной. В социальной сети она выложила фото с незнакомым мужчиной, которого страстно обнимает.
«Боже, я счастлива», — лаконично подписала снимок Бузова.
Где-то мы уже это видели, причем совсем недавно. Ксения Бородина только-только начала новые отношения и уже вовсю демонстрирует их в блоге. Практически каждый день подписчики любуются горячими фото ведущей с блогером Николаем Сердюковым.
Этим самым Бородина нарушила свои принципы, о которых постоянно твердила прежде — личное не должно быть публичным. Поэтому вполне возможно, что таким образом Бузова решила высмеять коллегу.
Ольга Бузова в объятиях нового возлюбленного.
Некоторые фанаты все же уверены, что на личном фронте и этой одинокой знаменитости настала белая полоса. И Ольга тоже обрела свое счастье, которым спешит поделиться с подписчиками. Ведь еще в начале июля Бузова намекала на изменения в личной жизни. Она демонстрировала большой букет роз от некоего Дмитрия.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами.
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