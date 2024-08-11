«Поддерживали связь»: откуда у певца Эмина номер Дженнифер Лопес

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артист не раз встречался с мировой звездой, но к чему привели их отношения?

Популярный артист Эмин Агаларов настоящий счастливчик, ведь у него есть номер телефона самой Дженнифер Лопес! Об этом певец рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Знаменитости познакомились еще в 2003 году, когда Эмин открывал бутик в поддержку певицы. Также Эмин выступал на разогреве у исполнительницы, когда она давала сольный концерт в Баку.

«Мы тогда с ней тоже пообщались очень тепло. И потом в какой-то момент поддерживали связь, но потом она стала совсем суперзвездой и ей было не до меня», — вспоминает музыкант.

Номер телефона мировой звезды у Эмина давно, но он им так и не воспользовался. Эмин надеется увидеть певицу на своем фестивале в следующем году, поэтому работает над этим. Он отметил, что гонорар звезды может варьироваться от двух до трех миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эмин и Николь Шерзингер раскрыли свои чувства на сцене.