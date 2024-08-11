Архиепископ Савва назвал постер закрытия Олимпиады в Париже «иконой дьявола»

Фото: www.globallookpress.com / carlos sanchez

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Очередное совпадение, как с пародией на «Тайную вечерю»?

Официальный постер закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже является «иконой дьявола». Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

На постере черного цвета изображена падающая на земной шар светящаяся мужская фигура. Архиепископ процитировал описание падения дьявола в книге пророка Исайи, которое напоминает афишу.

«Афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола», — написал он.

Архиепископ уверен, что организаторы Игр знают содержание Библии. Также он напомнил о скандале на открытии спортивных состязаний — пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Многие сочли выступление артистов за богохульство. Организаторы не учли культурный контекст, задев религиозные чувства миллионов людей. Скандальное шоу подверглась критике по всему миру.

«Сам контекст открытия ОИ, когда были профанированы библейские образы (Тайная Вечерь), предполагает, что автор осведомлен о тексте Библии. Но если не так, то тем более удивительной, коль она ненамеренная, становится отсылка к Деннице (дьяволу. — Прим. ред.)», — заключил он», — высказался Савва.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что никто из российских спортсменов, выступивших на летней Олимпиаде во Франции, не собирается присутствовать на торжественной церемонии закрытия Игр.