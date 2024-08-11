Рак и деменция: какие привычные блюда на завтрак могут навредить здоровью

Врач-эндокринолог Павлова: деменцию и рак могут вызвать яичница с беконом

Фото: www.globallookpress.com / Caroline Arber

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Эти продукты употребляет множество людей по всему миру.

Привычные многим блюда за завтрак — яичница с беконом и бутерброды с колбасой — могут увеличить риски развития рака деменции. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

«Даже если вы съедаете всего две порции сосисок, бекона, колбасы или других таких продуктов в неделю, то риск деменции уже возрастает на 14%», — написала эксперт.

По ее словам, это касается не только блюд на завтрак. Переработанное мясо также увеличивает риск возникновения у человека болезни сердца и диабета второго типа.

Вместо сосисок или колбасы лучше начинать свой день с орехов или фасоли в умеренных количествах. Они обладают противовоспалительным действием и снижают риск угнетения когнитивных функций на 20%.

Павлова подчеркнула, что мясо полезно, в нем много белка и антиоксидантов. Однако важно, чтобы оно было правильно приготовленным.

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