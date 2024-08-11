Фото: www.globallookpress.com / Rick Mave

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На стороне киевского режима немало боевиков, которые не хотят воевать против России.

Член добровольной народной дружины Юрий Ведрашко, проживающий в деревне Журавли Курской области, привез во Льгов и передал военной полиции боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тот пришел к нему за водой и сообщил, что желает сдаться. Видео, на котором Ведрашко рассказывает о случившемся, в своем Telegram-канале опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«И на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя. Одного из них задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко, член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района», — написал чиновник.

По словам Ведрашко, он просто сидел у дома на лавочке, когда незнакомец подошел и попросил попить. На вопросы россиянина военный ответил тут же, махнул головой в сторону расположений ВСУ и назвался дезертиром. Как рассказал украинец, один из бронетранспортеров попал под огонь армии РФ и съехал в канаву. Командир не требовал от военных бежать под пули, велел выбираться и бежать.

«Ну он увидел, что у него большие кусты рядом — он автомат бросил, бронежилет бросил и утек. Вышел в деревне утром», — вспоминал Ведрашко.

ВСУ атаковали российские позиции на границах Курской области. В регионе введен режим ЧС федерального характера, Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело. Людей эвакуируют из опасных районов, всем пострадавшим указом президента Владимира Путина назначена единовременная выплата десять тысяч рублей. Продолжается контртеррористическая операция.

Ранее, писал 5-tv.ru, средства ПВО уничтожили несколько беспилотников самолетного типа над Воронежской областью.