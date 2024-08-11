Сделали младенца популярным: критик назвал культовые обложки музыкальных альбомов

Фото: www.globallookpress.com / Kelly Swift

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В топовый список вошли релизы Nirvana, The Velvet Underground и The Beatles.

Обложки альбомов групп Nirvana и The Beatles можно назвать культовыми. Об этом в беседе с журналистами NEWS.ru рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Однозначно, в список культовых обложек должен войти альбом Nevermind группы Nirvana. Вдохновившись документальным фильмом о родах в воде, Курт Кобейн и Дэйв Гроп решили отразить это на обложке. Нашли младенца, и он стал популярным в дальнейшем, сделал себе карьеру… давал интервью», — напомнил историю изображения эксперт.

Евгений Бабичев включил в список культовых и обложку дебютной пластинки группы The Velvet Underground, которая называлась The Velvet Underground & Nico. На ней был изображен банан, его для рокеров нарисовал сам Энди Уорхол.

Кроме того, культовой обложкой, по мнению критика, обладал 12-й студийный альбом легендарных «битлов» — Abbey road. Также в список попали «каверы» Highway to Hell от AC\DC, The Eminem Show от Эминема и Mutter от Rammstein.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баста и Гуф могут выпустить второй совместный альбом.