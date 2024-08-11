«Ощущаю себя лет на 16»: Стася Милославская не хочет взрослеть и заводить детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса собиралась замуж за коллегу Александра Петрова, но он ушел и практически сразу женился на другой.

Актриса Стася Милославская призналась, что в 29 лет все еще не чувствует себя взрослой. Пока ее бывший бойфренд Александр Петров активно строит семейную жизнь, звезда занимается карьерой. Почти сразу после расставания он представил публике новую возлюбленную и тут же сыграл свадьбу. Неужели он отбил у Милославской всякую надежду на благополучную личную жизнь?

В интервью изданию Hello! артистка заявила, что научилась принимать осознанные решения, но все равно чувствует себя подростком. В ближайшее время она не планирует становиться матерью, потому что даже представить себя в этой роли не может. Что бы там ни говорили цифры в паспорте, процесс взросления идет своим неспешным темпом.

«Не считаю себя взрослым человеком. Взрослая я только в своих поступках и принятых решениях. Но, честно говоря, порой ощущаю себя лет на 16. Мне сложно принимать, например, когда у моих друзей-одногодок появляются дети. Кажется, до этого момента еще очень далеко. Тем временем мне уже практически 30», — говорит Милославская.

Если на личном фронте перспективы Стаси весьма размыты, с профессией она определилась твердо и уже давно. Проблема поиска себя и надвигающегося кризиса среднего возраста ей, очевидно, не грозит. Еще ребенком она решила, что станет актрисой, а теперь просто продолжает путь по заданной траектории. На нем ее неизменно поддерживают подруги.

«Мы с подругами нередко оказываем друг другу психологическую помощь, просим совета или поддержки относительно взаимоотношений с мужчинами, семьей. Но, в конечном счете, решение принимается самостоятельно, не коллективно», — рассказала актриса.

Болезненный разрыв с Петровым обернулся для Милославской новым романом. Она встречается с главным редактором популярного журнала Трифоном Бебутовым. Пара не обсуждает с прессой свои отношения, но уже регулярно появляется вместе на светских мероприятиях. Тем временем, об этом ранее писал 5-tv.ru, молодая жена активно вытягивает деньги из Александра Петрова.