«Паника была»: местные жители рассказали о моменте падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске

Местные жители рассказали о моменте падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На данный момент пожар ликвидирован, известно о 13 пострадавших.

Жители Курска вспомнили момент падения обломков ракеты ВСУ на девятиэтажный дом. С ними удалось пообщаться корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Мы, например, спали. Долбануло так, что вообще. Подскочили, стекла посыпались. У нас даже жалюзи отлетели. Сразу поднялись и выбежали, в чем были. Паника была возле подъезда, все в дыму, скорая, „пожарка“, носилки…» — вспоминают горожане.

Несколько расчетов пожарных оперативно прибыли на место. Сейчас они проливают возможные очаги повторного возгорания.

«Пожарные практически завершили тушение, сейчас оперативно-следственные службы приступили к обследованию места происшествия», — добавил мэр Курска Игорь Куцак.

Ночью 11 августа врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил о падении обломков сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске. В девятиэтажном здании были выбиты окна, повреждены балконы, начался пожар, который вскоре удалось ликвидировать. При этом несущие конструкции дома повреждены не были. В результате падения обломков ракеты пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сотрудникам местного МЧС удалось спасти из здания 15 человек, еще 30 были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФПК назначила дополнительные поезда в сообщении с Курском.