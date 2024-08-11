Средства ПВО уничтожили несколько БПЛА самолетного типа над Воронежской областью

Фото: www.globallookpress.com / Ayal Margolin

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С ночи в регионе действует режим опасности атаки беспилотников.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он подчеркнул, что режим опасности атаки беспилотных воздушных судов все еще сохраняется, и попросил сограждан сохранять спокойствие.

«В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что за одну ночь российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. До Воронежской области тогда долетели четыре дрона. Незадолго до этого в Воронеже обломками упавшего украинского БПЛА был ранен мирный житель, его госпитализировали.

Граничащие с Украиной российские территории подвергаются обстрелам с начала спецоперации по защите Донбасса в 2022 году. В последние месяцы уровень угрозы возрос, массированные атаки проводятся все чаще. После беспрецедентной попытки дестабилизации ситуации со стороны ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ограничения и правила включают в себя данные меры.