Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске
Фото: Романенко Эрик / ТАСС
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Здание загорелось, на место выехали экстренные службы.
Сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на жилой дом в городе Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», — значится в сообщении.
Ранее врио губернатора области предупреждал о ракетной опасности.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.
Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главам приграничных районов Курской области выдадут спутниковые телефоны.