Пять человек пострадало в результате удара ВСУ по Шебекино
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Повреждены дома и автомобили, в некоторых районах города нет электричества.
Пять мирных жителей города Шебекино пострадали в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее глава региона располагал информацией о трех раненых — мужчине с осколочным ранением груди, женщине с осколочным ранением ноги и мужчине с баротравмой.
«Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Двух мужчин с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — уточнил Гладков.
Губернатор также сообщил о повреждениях городской инфраструктуры.
«Сотрудники МЧС потушили пожары в одном МКД (многоквартирном доме. — Прим. ред.), двух частных домах и на коммерческом объекте. По повреждениям. В результате обстрела посечены фасады и остекление в четырех МКД и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три автомобиля», — отметил чиновник.
Кроме того, добавил Гладков, в части города нет электроэнергии.
Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Белгородской областью сбили 29 беспилотников ВСУ.