«Не пошла на компромисс»: Виктория Бэкхем раскрыла секрет счастливых отношений

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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За что благодарна супруга знаменитого футболиста?

Жена знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм, назвала взаимопонимание главным секретом успешной семейной жизни. Об этом она рассказала австралийскому Vogue.

«Я очень благодарна и признательна за то, что не пошла на компромисс в своей карьере и по-прежнему могу заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие», — отметила в беседе с журналистами Бекхэм.

При этом, по словам звезды, паре удается сохранять в отношениях романтику. Знаменитость уверяет — с каждым днем ее чувства к любимому супругу становятся только сильнее.

«Каждый день мы встаем утром и идем гулять, держась за руки. Мы любим держаться за руки», — призналась Виктория Бекхэм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению певицы Валерии, преодолеть кризис в отношениях. Знаменитость посоветовала время от времени привносить в них что-то новое. Так, считает Валерия, можно дать отношениям «глоток свежего воздуха».