Путин назвал востребованными проекты участников форума «Машук»

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Юбилейный XV Молодежный образовательный фестиваль проходит в Пятигорске с 9 по 23 августа.

Лучшие проекты Всероссийского молодежного образовательного форума «Машук» будут востребованы на практике. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям мероприятия. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что форум объединяет талантливых и открытых к новым знаниям участников «Движения первых», преподавателей, воспитателей, студентов педагогических вузов и колледжей.

«Уверен, что столь широкий формат мероприятия позволит участникам поделиться опытом и навыками, завязать профессиональные и личные контакты. А ваши лучшие проекты и инициативы обязательно будут востребованы в практической деятельности», — подчеркнул глава государства.

XV Молодежный образовательный форум «Машук» проходит в Пятигорске с 9 по 23 августа. На него приехали 2200 участников от 14 до 35 лет.

Центр знаний «Машук» — один из крупнейших образовательных проектов последних лет наряду с «Тавридой» и «Сенежем». Вместе с тем это база «Движения первых» — самого большого молодежного объединения страны, в котором состоят больше четырех миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ближайшие шесть лет будет реализовываться новый нацпроект «Молодежь и дети», который коснется около 50 миллионов человек в возрасте от трех до 35 лет.