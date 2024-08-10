Женское подразделение ВСУ заменило штурмовиков-мужчин в районе Кременной
Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images
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Как оценивается их эффективность?
Женское подразделение ВСУ заменило штурмовиков мужского пола в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Под Кременной средствами объективного контроля на стороне противника обнаружено подразделение из числа женщин», — рассказал собеседник агентства.
Источники в силовых структурах сообщили, что женщины теперь держат оборону вместо мобилизованных мужчин. Однако эффективность нового подразделения оценивается как крайне низкая.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что атаковавших Курскую область боевиков ВСУ ждет полный разгром.