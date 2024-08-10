«Без разбору стреляли»: Мурашко навестил пострадавших от обстрела ВСУ в больнице

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Раненые жители Курской области рассказали о жестокости украинских боевиков.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил больницу в Курской области, где находятся пациенты, пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ. Он встретился с жителями региона, получившими ранения в результате атаки украинских боевиков.

Среди пострадавших была Наталья, жительница Суджанского района. Она рассказала министру, как спасла жизнь своему племяннику, закрыв его собой от огня украинских военных. В тот день семья ехала на двух машинах, когда по одной из них был открыт огонь из танка. Наталья, находившаяся в другом автомобиле, успела увернуться от обстрела, но ее машина съехала в кювет.

«Да они без разбору стреляли. Они, даже когда мы в кювет слетели, они даже нас добивали. Видели уже, что мы в кювете. Я племянника загородила собой. И мне попало в плечо. Я думала, все погибли. Муж погиб, а брат живой здесь в отделении ожоговом», — сказала Наталья.

Мурашко также поговорил с двумя другими женщинами, получившими ранения в результате атак. Одна из них, врач, направлялась на помощь в Суджанскую больницу, когда ее машина попала под обстрел. Министр выразил ей благодарность за ее самоотверженную работу.

Вторая женщина, жительница Суджи, рассказала, как ее автомобиль был полностью разрушен в результате атаки дрона. Она получила осколочное ранение в бедро, но сейчас уже чувствует себя лучше.

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