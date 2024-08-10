«Поджелудочная пострадала»: Лерчек заявила о проблемах со здоровьем

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; Instagram* / ler_chek; 5-tv.ru

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Инфлюенсеру потребуется дополнительное обследование в ближайшее время. Насколько тяжелое состояние Чекалиной?

Блогер Валерия Чекалина, больше известная, как Лерчек, рассказала о том, что у нее воспалилась поджелудочная. Об этом она заявила в своем блоге в соцсетях.

«Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок слева и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоно- (Гастроскопии и колоноскопии — Прим. ред.)», — рассказала Чекалина.

В жизни Чекалиной непростой период. В прошлом году она попала в поле зрения налоговой службы в связи с огромной задолженностью. Только разобравшись с этими проблемами и вернувшись в более-менее привычную колею, Лерчек развелась с супругом после 12 лет брака. На фоне всех этих событий стресс перерос в хронический, что не могло не отразиться на здоровье.

Чекалина обратилась к врачу, прошла обследование. Результаты анализов крови оказались неблагоприятными. В ближайшее время Чекалина узнает более точный диагноз и начнет лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек выдвинула список требований к будущему ухажеру.

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