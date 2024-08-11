Смертоносные знамения: ученые расшифровали древние вавилонские таблички

Фото: www.globallookpress.com / Gil cohen Magen

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Открытие показало, что в прежние времена лунные затмения считались знаком приближения беды.

Ученые расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью времен Вавилонии, обнаруженные более 100 лет назад на территории современного Ирака и хранящиеся в Британском музее. Оказалось, что на них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями. Об этом сообщает портал Arkeonews.

Так, расшифровка табличек позволила выяснить, что жители древней Вавилонии верили в способность предсказать будущее по небесным знамениям. К примеру, лунные затмения считались не только красивым зрелищем, но и знаком приближения беды.

При этом вавилонцы полагали, что будущее можно изменить, и не позволяли предзнаменованиям диктовать их судьбу. Для этого они применяли защитные ритуалы, в частности гадания по внутренностям животных.

В публикации также отмечается, что полностью расшифровать таблички долгое время не получалось. Сделать это, наконец, удалось почетному профессору вавилонского языка Лондонского университета Эндрю Джорджу и независимому исследователю Дзюнко Танигути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что египетские и американские археологи во время раскопок в провинции Эль-Минья обнаружили фрагмент статуи фараона Рамзеса II высотой 3,8 метра, сделанной из известняка.