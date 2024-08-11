Диетолог рассказала о необходимом минимуме овощей, которые нужно съедать в день
Диетолог Писарева: 200 грамм овощей в день достаточно для поддержания здоровья
Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya
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Для поддержания хорошего самочувствия человеку необходимо ежедневно включать в свой рацион небольшое количество овощей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказа врач-диетолог Ирина Писарева.
«Для взрослого человека достаточно съедать всего 200 грамм овощей ежедневно. Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше», — советует.
Содержащиеся в овощах витамины и минералы способствуют улучшению пищеварения и повышению иммунитета. По словам Ирины Писаревой, любые овощи оказывают благоприятное воздействие на здоровье, улучшая микрофлору кишечника.
«Любые овощи улучшают пищеварение, выравнивают баланс микробиоты, повышают уровень полезных бактерий в кишечнике (от которого зависят иммунитет и общее состояние человека), способствуют снижению уровня холестерина и нормализации глюкозы в крови...» — объяснила эксперт.
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