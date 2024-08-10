Умер заслуженный артист России Александр Яськов

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Ему был 71 год.

Заслуженный артист России Александр Яськов скончался 8 августа. Об этом сообщается на сайте театра драмы имени Лермонтова в Хакасии.

«Александр Яськов был настоящей театральной легендой. Это один из тех артистов, которые пришли работать в Русский театр сразу со студенческих подмостков и остались верны абаканской сцене спустя более 40 лет», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры.

Причина смерти артиста не уточняется, однако известно, что он умер в возрасте 71 года. В театре имени Лермонтова он проработал большую часть своей жизни — с 1978 года.

Прощание с Яськовым состоится 11 августа в Большом зале театра.

В 1993 году яркий артист получил звание «Заслуженный артист Республики Хакасия» за вклад в развитие и сохранение культурного наследия, а уже в 2000 году его удостоили и почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

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