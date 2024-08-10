«Люди молились»: очевидцы рассказали об ударе Израиля по школе в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / Mahmoud Issa; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры последствий атаки.

В момент удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа в здании проходила молитва. Об этом 5-tv.ru рассказали очевидцы израильской атаки.

«Это то самое место, куда упали ракеты. Молитвенный зал, где молились сотни людей. Они укрывались в школе, так как их дома были уничтожены», — поделился один из мужчин.

На появившихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах последствий атаки ЦАХАЛ видны поваленные от взрывов деревья, выбитые окна, покрытый сажей фасад здания. Внутри повсюду следы сокрушительного удара, разбросаны вещи погибших и раненых палестинцев.

Одна из выживших после атаки женщин заявила, что в школе не было вооруженных людей, только беженцы, пришедшие на утреннюю молитву.

«Здесь нет вооруженных людей, только беженцы. Мы молились. Произошел удар. Я посмотрела по сторонам, все они (люди — Прим. ред.) были разорваны на куски. Вы (ЦАХАЛ — Прим. ред.) собираетесь убивать молодых людей и думаете, что вам это сойдет с рук? Арабам не нравится, когда их бьют и заставляют молчать… Бог знает, что в нашей школе не могло быть вооруженных людей», — заявила беженка.

Более ста человек погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара ЦАХАЛ по школе Аль-Табаин в центре Газы. По данным Al Jazeera, в здании располагался также пункт временного размещения (ПВР) беженцев.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что в школе и мечети неподалеку размещался командный центр ХАМАС, где укрывались и планировали очередные атаки на армию Израиля бойцы и командиры движения.

Также в ЦАХАЛ утверждают, что перед ударом были предприняты «многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданским», военные применяли высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и разведывательную информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли женщины и дети.