Кровавые легенды: какие странные события сопровождали съемки фильма «Вий»

Фото: Кадр из к/ф «Вий», реж. Константин Ершов, 1967 г.

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Актерский состав картины неоднократно менялся по разным причинам.

Один из первых советских фильмов ужасов «Вий» преподнес своим создателям много сюрпризов. О странных событиях на съемках картины — в материале 5-tv.ru.

Экранизация повести Николая Гоголя «Вий», вышедшая на экраны в 1967 году, стала знаковым событием в советском кинематографе. Процесс съемок сопровождался множеством необычных, мистических, а порой и курьезных моментов.

Первая необычная ситуация случилась еще в самом начале работы. Изначально режиссером должен был быть Иван Пырьев, но ему надо было работать еще над одной картиной — совместить две задачи не вышло. Из-за этого режиссер нашел себе замену в лице сразу двух кинодеятелей — Константина Ершова и Георгия Кропачева, которые с огромной любовью относились к творчеству Гоголя. Однако сам Пырьев периодически приезжал на съемочную площадку и контролировал процесс.

Работу Ершов и Кропачев начали с поисков локаций для съемок и подбора актерского состава. Тут странностей было не меньше.

Локация

Фото: Кадр из к/ф «Вий», реж. Константин Ершов, 1967 г.

Фильм снимался в живописнейших местах Украинской ССР. Режиссеры долго не могли подобрать место, которое идеально совпадало бы с описанным Гоголем. После долгих поисков, они начали работать в селе Горохолин Лес в Ивано-Франковской области. И вот, спустя несколько месяцев съемок, вдруг было принято решение все переделать.

К работе привлекли художника и режиссера Александра Птушко. В 60-х он был известен своими работами, яркими комбинированными съемками. С приходом Птушко съемки «Вия» действительно пошли по другому сценарию. Режиссер привнес в процесс не только свою художественную концепцию, но и понимание значимости деталей для создания нужной атмосферы. Одной из ключевых сцен в фильме стало отпевание панночки, для которой требовалась особая обстановка, соответствующая духу повести Гоголя.

Сложности с поиском подходящего места стали настоящим испытанием для команды. Однако удача в итоге все же улыбнулась им. Найденная церковь снаружи выглядела старинно и полностью подходила для создания атмосферного контекста, нужного для воплощения мистики повести. Необходимого инвентаря в ней не нашлось, но с этим помогли местные жители, которые принесли из дома все, что только могли.

Когда съемки в локации завершились, команда вернулась на Мосфильм дорабатывать детали. А вот для жителей Горохолина Леса ничего не закончилось. Церковь, в которой проходили съемки, сгорела дотла. Деревянное строение вспыхнуло как спичка, а причиной пожара назвали короткое замыкание. Но среди местных жителей ходили слухи, что, возможно, всему виной стали горящие свечи, использовавшиеся на съемках.

Это была не единственная странность. Местные жители также рассказывали, что перед съемкой в поселении неожиданно появилась странная женщина, а потом так же внезапно исчезла. Никто так и не смог понять, кто она такая и что делала в Горохолином Лесу. Но неведомым образом незнакомка смогла во многом помочь съемочной команде.

Александра Завьялова

Фото: Кадр из к/ф «Вий», реж. Константин Ершов, 1967 г.

Актриса Александра Завьялова должна была стать панночкой и некоторое время работала над ролью. По стечению обстоятельств она так и не оказалась на экранах, хотя материала было отснято немало. Ее заменили.

По одной версии, в это время Завьялова также снималась в фильме «Четыре страницы одной молодой жизни» у режиссера Резо Эсадзе, с которым у актрисы был роман. И якобы именно Эсадзе запретил ей сниматься в каких-либо других проектах до завершения их совместной работы.

Была и другая версия замены Завьяловой. Ходили разговоры, что в нее влюбился некий американский предприниматель, что не понравилось компетентным органам Советского Союза. Бизнесмена вскоре признали шпионом и выдворили из страны, после чего появился негласный запрет на работу с Завьяловой.

Все отснятые кадры с актрисой уничтожили. Сохранился лишь один, где Александра Завьялова лежит в гробу. Символично на фоне окончания ее карьеры.

Несчастная Варлей

Фото: Кадр из к/ф «Вий», реж. Константин Ершов, 1967 г.

Новой панночкой стала Наталья Варлей. Она подошла к образу с особым творческим азартом. Ее внешность и обаяние сделали панночку Гоголя особенно запоминающейся.

Счастья, к сожалению, «Вий» артистке не принес. Его мистический шлейф накрыл и Варлей. Одним из самых известных моментов был полет актрисы в гробу. Во время съемок одного из дублей, Варлей упала. Физически ничего страшного не случилось — легкие ушибы, которые быстро прошли. Но мистики съемкам «Вия» эта история добавила. Поначалу даже распространился слух, что Варлей умерла.

Ведьма

Фото: Кадр из к/ф «Вий», реж. Константин Ершов, 1967 г.

Еще более тяжелым стал выбор актера на роль старой ведьмы. Ершов и Кропачев долго не могли найти подходящего человека.

В то время единственным вариантом, который пришел на ум режиссерам, был Георгий Милляр — известный артист, запомнившийся многими зрителям благодаря своей роли Бабы Яги. Однако Ершов и Кропачев хотели найти кого-то иного, не имевшего подобный опыт, чтобы актер ассоциировался только с их фильмом. В итоге поиски затянулись.

Как-то раз один из помощников режиссеров, решивший пошутить, предложил нарядить в женское платье актера Николая Кутузова. Он почти не играл в кино, но очень хорошо отыгрывал эпизодические роли в театре. Этот вариант всем приглянулся и актера утвердили.

Правдоподобные черти

Фото: 5-tv.ru

После выхода картины на киноэкраны, зрители отметили необычайную правдоподобность чертят. Многие на полном серьезе стали утверждать, что они настоящие.

Все оказалось гораздо проще. Во время съемки на площадке работал дрессировщик и постановщик трюковых сцен с животными Тариэл Габидзашвили. Именно он придумал, как сымитировать чертят.

Габидзашвили предложил сделать для котят шапочки с ушками чертят и запустить их за кадром, чтобы от них падала тень по стенам. Пока ничего не подозревающая пушистая малышня просто резвилась, как и положено котятам, кровь в жилах зрителя стыла от ужаса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер из Франции в шоке от кинопарка «Москино».