Главу Сергиева Посада Акулова арестовали на два месяца
Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler
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Предположительно, почти за пять лет он получил взятки в размере не менее 15 миллионов рублей.
Тверской районный суд Москвы арестовал главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова на два месяца. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Тверской районный суд города Москвы, с учетом приведенных доводов, удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 9 октября 2024 года», — уточнили в надзорном ведомстве.
Об аресте Акулова ходатайствовал Следственный комитет.
О задержании Акулова стало известно 10 августа. Сообщалось, что Акулова подозревают в коррупции и мошенничестве. По версии следствия, руководительница одного из местных МФЦ Юлия Каминская устраивала на работу несуществующих людей, а их заработную плату присваивала. Эти деньги она отдавала Акулову, который в ответ покровительствовал ей в служебных вопросах.
Предположительно, почти за пять лет подобных мошеннических действий Акулов получил около 15 миллионов рублей.
Каминская также заключена под стражу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за мошенничество в особо крупном размере арестовали бывшего главу правительства Астрахани Олега Полумордвинова.