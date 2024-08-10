Город Золотого кольца России: Суздаль празднует тысячелетний юбилей

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За это время он пережил не одно вторжение врага и каждый раз возрождался.

Юбилей сегодня празднует город, который по праву можно назвать туристической столицей России. Суздалю — тысяча лет.

За это время он пережил не одно вторжение врага и каждый раз возрождался. Сейчас это настоящий музей под открытым небом с уникальными памятниками архитектуры и национальными духовными святынями. Увидеть богатейшее культурное наследие ежегодно приезжают тысячи туристов. Корреспондент «Известий» Дария Сенникова расскажет, почему в Суздале должен побывать каждый.

Три дня концертов, ярмарок, исторических реконструкций. Хотя город и так — музей под открытым небом. В Суздале триста памятников архитектуры. Среди них — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Время здесь не властно.

«Этот дух, который здесь присутствует и помогает эту историю воспринимать, — это все в комплексе работает, особенно для молодого, подрастающего поколения», — рассказал Илья Лебедев.

«Мы в прошлом году три раза приезжали сюда, в этом году два раза приезжали, поэтому ожидали дату основания одной из первых столиц Руси», — сообщил Владимир Баранников.

Ради этого праздника в Суздаль приехали и туристы из недружественных стран. На их родине этот жест в сторону русской культуры могут и не оценить.

«Существуют разные меры воздействия, давления, но, несмотря на это, мы делаем все возможное, чтобы не дать разрушиться дружбе между народами», — заявил Даниэль Каренбауэр, участник мотопробега «Мир с Россией».

Суздальская земля еще никого не оставила равнодушным.

«Есть такая байка, что якобы в 60-е годы то ли Ротшильд, то ли Рокфеллер приехал в Суздаль, посмотрел на всю эту старину и сказал: «Я богатый человек, но, если бы мне дали Суздаль на несколько лет, я бы удвоил свое состояние», — сообщил Александр Варламов, гид по Суздалю.

Величие Суздаля оценили и режиссеры кино. Здесь снято более 80 фильмов: в одном из домов, например, жил мечтающий о богатой невесте Бальзаминов.

А это уже пейзаж по Тарковскому — Покровский монастырь на берегу Каменки.

«С местом для съемок эпизода „Колокол“ Андрей Тарковский определился, когда стоял ровно здесь же — с оператором Вадимом Юсовым. Со смотровой у Спасо-Евфимиева монастыря открывается невероятной красоты русский вид. Тарковский понял: искать больше ничего не нужно», — дополнила корреспондент.

В Суздале любила бывать вся советская интеллигенция. Архитектуру одного из древнейших городов Владимирской области берегло и руководство СССР вопреки отношению к старинным храмам и другим достояниям царских времен.

Все-таки город сыграл значительную роль в укреплении российской государственности. Сохранились и старинные иконы, украшения и оружие — большая часть артефактов собрана в музейном комплексе «Суздальский кремль».

Открывается выставка символично — вратами Рождественского собора XIII века — их восстанавливали суздальские мастера, и не один месяц. Расписаны золотом — повсюду сюжеты из Ветхого Завета, например явление Троицы Аврааму.

Суздаль не зря называют одним из духовных центров России. Впрочем, миссий у города несколько: почувствовать Русскую землю, ее простор — это тоже предназначение Суздаля, который сегодня перешагнул отметку в 1000 лет.